Impressions d’Afrique Parc zoologique et botanique de Mulhouse Mulhouse

Impressions d’Afrique Parc zoologique et botanique de Mulhouse Mulhouse dimanche 21 septembre 2025.

Impressions d’Afrique Dimanche 21 septembre, 08h30 Parc zoologique et botanique de Mulhouse European Collectivity of Alsace

Limité à 20 personnes par session. Réservation obligatoire avant le 12/09/2025. Tous publics à partir de 6 an. Les enfants sont accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

En écho au nouvel espace « Horizon Afrique » du Parc zoologique et botanique de Mulhouse et à l’exposition « Wax ! Akwaaba wo Ghana » du musée de l’Impression sur étoffes, participez à un atelier commun alliant découverte des animaux et création textile.

Explorez le Parc zoologique et botanique avec une médiatrice scientifique, à travers la découverte des animaux emblématiques de la savane arbustive et de la forêt équatoriale qui sera suivie d’un atelier pochoir. La suite de votre visite vous mènera au musée de l’Impression sur étoffes pour un atelier d’impression à la planche, dans le style Wax, suivi de la visite libre de l’exposition muni d’un livret-jeu.

Chaque participant pourra repartir avec sa création.

Rendez-vous à 8h30 au Parc zoologique et botanique, entrée Allée des écureuils, pour une visite et la participation à un atelier créatif.

10h15 : déplacement vers le musée de l’impression sur étoffes (en autonomie)

10h45 : rendez-vous au musée de l’impression sur étoffes, pour une visite et la participation à un atelier créatif.

12h15 : Fin de la visite (ou Jeu de piste des Journées du Patrimoine pour les familles).

Parc zoologique et botanique de Mulhouse Allée des écureuils 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « zoo@m2a.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-wax-akwaaba-wo-ghana »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

©Parc zoologique et botanique de Mulhouse