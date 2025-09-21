Impressions d’Afrique Parc zoologique et botanique de Mulhouse Mulhouse

Impressions d’Afrique Parc zoologique et botanique de Mulhouse Mulhouse dimanche 21 septembre 2025.

Impressions d’Afrique Dimanche 21 septembre, 13h00 Parc zoologique et botanique de Mulhouse European Collectivity of Alsace

Limité à 20 personnes par session. Réservation obligatoire avant le 12/09/2025. Tout public à partir de 6 ans. Les enfants sont accompagnés d’un adulte. Rendez-vous à 13h au Parc zoologique et botanique, entrée Allée des Écureuils.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

En écho au nouvel espace « Horizon Afrique » du Parc zoologique et botanique de Mulhouse, et à l’exposition « Wax ! Akwaaba wo Ghana » du Musée de l’Impression sur étoffes, participez à un atelier commun alliant découverte des animaux et création textile.

Explorez le Parc zoologique et botanique avec une médiatrice scientifique, à travers la découverte des animaux emblématiques de la savane arbustive et de la forêt équatoriale, suivie d’un atelier pochoir. La suite de votre visite vous mènera au Musée de l’Impression sur étoffes pour un atelier d’impression à la planche, dans le style Wax, suivi de la visite libre de l’exposition, muni d’un livret-jeu.

Chaque participant pourra repartir avec sa création.

Parc zoologique et botanique de Mulhouse 111 Av. de la 1ère Division Blindée, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « zoo@m2a.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-guidee-de-lexposition-wax-akwaaba-wo-ghana »}] L’histoire du Parc est étroitement liée à celle de Mulhouse. En effet, lorsque le parc a été créé en 1868 par les chefs d’entreprise locaux, c’était pour « divertir le peuple ». On y trouvait alors des cerfs, des oiseaux et même des kangourous, et l’on pouvait y pratiquer son sport dominical!

Petit à petit, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse a gagné ses galons pédagogiques et scientifiques, avec l’arrivée de « la petite école du zoo » en 1965, la diversification de la faune et de la collection botanique, et une véritable reconnaissance internationale pour la préservation des espèces.

Le Parc veille aujourd’hui à sensibiliser le public sur les effets du réchauffement climatique, tout en s’impliquant de plus en plus dans le bien-être animal.

Au Parc, nature et faune sont étroitement liées : 1 200 animaux vivent au cœur de 25 hectares de verdure. Un environnement de toute beauté, pour ce zoo qui est bien plus qu’un zoo, un véritable havre de paix à quelques minutes du centre-ville. Il est le premier site touristique du Haut-Rhin et le troisième d’Alsace.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Parc zoologique et botanique de Mulhouse