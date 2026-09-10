Impressions de lecture Bibliothèque Au Bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Informations pratiques

Merville-Franceville-Plage

Impressions de lecture

Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-11-13

Vous aimez lire ? Alors venez échanger, dans une ambiance conviviale, sur vos coups de cœur littéraires ! De 16 à 116 ans.

Vous aimez lire ? Alors venez échanger lors de cet atelier, dans une ambiance conviviale, sur vos coups de cœur littéraires !

De 16 à 116 ans. .

Bibliothèque Au Bord des Mots 2 avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

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English : Impressions de lecture

Do you like to read? Come and share your literary favourites in a friendly atmosphere! Ages 16 to 116.

L’événement Impressions de lecture Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge