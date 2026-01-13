Impressions gravées ! Lille
Impressions gravées !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Début : 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-05-12 20:00:00
2026-04-28 2026-05-12
**Dessiner, graver, encrer, tirer entrez dans l’univers de l’art de l’estampe entre taille douce et linogravure et gardez une trace de votre passage au musée.**
→ Session de printemps les mardis 28/04, 5/05 et 12/05/2026
**Dessiner, graver, encrer, tirer entrez dans l’univers de l’art de l’estampe entre taille douce et linogravure et gardez une trace de votre passage au musée.**
→ Session de printemps les mardis 28/04, 5/05 et 12/05/2026 .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
Engraved impressions!
———————
**Drawing, engraving, inking, printing: enter the world of printmaking between intaglio and linocut and keep a trace of your visit to the museum
? Spring session: Tuesdays 28/04, 5/05 and 12/05/2026
