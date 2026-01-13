Impressions gravées !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-12

Impressions gravées !

———————

**Dessiner, graver, encrer, tirer entrez dans l’univers de l’art de l’estampe entre taille douce et linogravure et gardez une trace de votre passage au musée.**

→ Session de printemps les mardis 28/04, 5/05 et 12/05/2026

Impressions gravées !

———————

**Dessiner, graver, encrer, tirer entrez dans l’univers de l’art de l’estampe entre taille douce et linogravure et gardez une trace de votre passage au musée.**

→ Session de printemps les mardis 28/04, 5/05 et 12/05/2026 .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Engraved impressions!

———————

**Drawing, engraving, inking, printing: enter the world of printmaking between intaglio and linocut and keep a trace of your visit to the museum

? Spring session: Tuesdays 28/04, 5/05 and 12/05/2026

L’événement Impressions gravées ! Lille a été mis à jour le 2026-01-13 par Hauts-de-France Tourisme