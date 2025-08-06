IMPRESSIONS MUSICALES Carcassonne

C’est un programme haut en couleurs que nous offrent deux artistes qui se sont rencontrés dans la classe de Raphael Oleg à la Hochschule d’Yverdon. Çigdem Tunçelli a commencé (et continue) à jouer du violon et du piano. Soliste, chambriste dans les différentes formations du Festival de Verbier, elle participe aussi activement à la venue de la musique dans les lieux défavorisés. Jansen Ryser, pianiste, lausannois comme Çigdem, cumule les diplômes de la Haute Ecole de Musique de Genève et celui de la Julliard School de New-York. Il a été remarqué lors du concours créé par le Centre International Nadia et Lili Boulanger à la mémoire de ces deux artistes.

Une œuvre de Lili, D’un matin de printemps, fait partie du programme musical de ce jour, commencé par Trois romances pour violon et piano de Clara Schumann, l’une des plus grandes pianistes de l’époque romantique, et compositrice restée dans l’ombre de Robert, son mari. Ces deux pièces complètent un programme où l’on trouve trois sonates. D’abord une œuvre de jeunesse de Richard Strauss, puis une œuvre de maturité de Georges Enesco dans le caractère populaire roumain qui laisse l’impression d’une improvisation à la manière Tzigane , enfin une des dernières œuvres majeures de Claude Debussy qui dit de sa sonate qu‘elle sera intéressante à un point de vue documentaire de ce qu’un homme malade peut écrire durant une guerre .

Durée 1h30

Avec Çigdem TUNÇELLI, violon et Jansen RYSER, piano

.

Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Two artists who met in Raphael Oleg?s class at the Hochschule d?Yverdon offer us a colorful program. Çigdem Tunçelli began (and continues) to play violin and piano. A soloist and chamber musician with various Verbier Festival ensembles, she is also actively involved in bringing music to disadvantaged areas. Jansen Ryser, pianist, from Lausanne like Çigdem, holds diplomas from the Haute Ecole de Musique de Genève and the Julliard School in New York. He was a prize-winner in the competition created by the Centre International Nadia et Lili Boulanger in memory of these two artists.

A work by Lili, D?un matin de printemps, is part of today?s musical program, which begins with Trois romances pour violon et piano by Clara Schumann, one of the greatest pianists of the Romantic era, and a composer who remained in the shadow of her husband Robert. These two pieces complete a program featuring three sonatas. First an early work by Richard Strauss, then a mature work by Georges Enesco « in the popular Romanian character », which leaves the impression of a « Gypsy » improvisation, and finally one of the last major works by Claude Debussy, who said of his sonata that « it will be interesting from a documentary point of view of what a sick man can write during a war ».

Duration: 1h30

With Çigdem TUNÇELLI, violin and Jansen RYSER, piano

German :

Es ist ein farbenfrohes Programm, das uns zwei Künstler präsentieren, die sich in der Klasse von Raphael Oleg an der Hochschule in Yverdon kennengelernt haben. Çigdem Tunçelli begann (und spielt) Violine und Klavier zu spielen. Als Solistin und Kammermusikerin in den verschiedenen Formationen des Verbier-Festivals beteiligt sie sich auch aktiv daran, Musik an benachteiligte Orte zu bringen. Der Pianist Jansen Ryser, der wie Çigdem aus Lausanne stammt, besitzt Diplome der Haute Ecole de Musique in Genf und der Julliard School in New York. Er fiel bei dem Wettbewerb auf, den das Centre International Nadia et Lili Boulanger zum Gedenken an die beiden Künstlerinnen ins Leben gerufen hatte.

Ein Werk von Lili, D?un matin de printemps, ist Teil des heutigen Musikprogramms, das mit Drei Romanzen für Violine und Klavier von Clara Schumann beginnt, einer der größten Pianistinnen der Romantik und einer Komponistin, die im Schatten ihres Mannes Robert stand. Diese beiden Stücke vervollständigen ein Programm, das drei Sonaten umfasst. Zunächst ein Jugendwerk von Richard Strauss, dann ein reifes Werk von Georges Enesco « im rumänischen Volkscharakter », das den Eindruck einer Improvisation im « Zigeunerstil » hinterlässt, und schließlich eines der letzten großen Werke von Claude Debussy, der über seine Sonate sagte, dass sie « interessant sein wird in Bezug auf die Dokumentation dessen, was ein kranker Mann während eines Krieges schreiben kann ».

Dauer: 1,5 Stunden

Mit Çigdem TUNÇELLI, Violine und Jansen RYSER, Klavier

Italiano :

Si tratta di un programma colorato di due artisti che si sono incontrati nella classe di Raphael Oleg alla Hochschule d’Yverdon. Çigdem Tunçelli ha iniziato (e continua) a suonare il violino e il pianoforte. Come solista e musicista da camera con vari ensemble del Verbier Festival, è anche attivamente impegnata a portare la musica in aree svantaggiate. Jansen Ryser, pianista di Losanna come Çigdem, si è diplomato alla Haute Ecole de Musique de Genève e alla Julliard School di New York. È salito alla ribalta grazie al concorso istituito dal Centro Internazionale Nadia e Lili Boulanger in memoria di queste due artiste.

Un’opera di Lili, D’un matin de printemps, fa parte del programma musicale di oggi, che inizia con Tre romanze per violino e pianoforte di Clara Schumann, una delle più grandi pianiste dell’epoca romantica, compositrice che rimase all’ombra del marito Robert. Questi due brani completano un programma che prevede tre sonate. Prima un’opera giovanile di Richard Strauss, poi un’opera matura di Georges Enesco « nello stile popolare rumeno », che dà l’impressione di un’improvvisazione in stile « zingaro », e infine una delle ultime grandi opere di Claude Debussy, che della sua sonata disse che « sarà interessante dal punto di vista documentario di ciò che un uomo malato può scrivere durante una guerra ».

Durata: 1h30

Con Çigdem TUNÇELLI, violino e Jansen RYSER, pianoforte

Espanol :

Este es un colorido programa de dos artistas que se conocieron en la clase de Raphael Oleg en la Hochschule d’Yverdon. Çigdem Tunçelli empezó (y sigue) tocando el violín y el piano. Como solista y músico de cámara en varios conjuntos del Festival de Verbier, también participa activamente en llevar la música a zonas desfavorecidas. Jansen Ryser, pianista de Lausana como Çigdem, es licenciado por la Haute Ecole de Musique de Genève y la Julliard School de Nueva York. Se dio a conocer en el concurso creado por el Centro Internacional Nadia y Lili Boulanger en memoria de estas dos artistas.

Una obra de Lili, D?un matin de printemps, forma parte del programa musical de hoy, que comienza con Tres romanzas para violín y piano de Clara Schumann, una de las más grandes pianistas del Romanticismo y compositora que permaneció a la sombra de su marido Robert. Estas dos piezas completan un programa que incluye tres sonatas. En primer lugar, una obra temprana de Richard Strauss, a continuación una obra de madurez de Georges Enesco « al estilo popular rumano », que da la impresión de una improvisación al estilo « gitano », y por último una de las últimas grandes obras de Claude Debussy, quien dijo de su sonata que « será interesante desde el punto de vista documental de lo que un enfermo puede escribir durante una guerra ».

Duración: 1h30

Con Çigdem TUNÇELLI, violín y Jansen RYSER, piano

