Impressions Parisiennes Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Impressions Parisiennes

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Le Quatuor Van Kuijk présente sa dernière création, Les Impressions Parisiennes un concert qui met à l’honneur le quatuor à corde et les mélodies françaises.

Fauré, Debussy, Poulenc, Satie, Ravel… Impressions parisiennes sont une invitation à la découverte de ces mélodies, du début du XXe siècle à aujourd’hui. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Quatuor Van Kuijk presents its latest creation, Les Impressions Parisiennes: a concert featuring the string quartet and French melodies.

