Impressions Parisiennes Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 14 EUR
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16 22:00:00
2026-01-16
Le Quatuor Van Kuijk présente sa dernière création, Les Impressions Parisiennes un concert qui met à l’honneur le quatuor à corde et les mélodies françaises.
Fauré, Debussy, Poulenc, Satie, Ravel… Impressions parisiennes sont une invitation à la découverte de ces mélodies, du début du XXe siècle à aujourd’hui. .
Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Quatuor Van Kuijk presents its latest creation, Les Impressions Parisiennes: a concert featuring the string quartet and French melodies.
