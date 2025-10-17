Impressions végétales sur tissus 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:30 – 20:30

Gratuit : non 35€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Apprenez à imprimer des fleurs et des couleurs sur du tissu de fibres végétales en utilisant les techniques du tataki zome et de l’écoprint.Au programme de la soirée :Déroulé : Accueil – tour de table – présentation de l’atelier– Introduction et préparation des tissus à l’alun pour l’écoprint à la vapeur– Expliquer comment préparer ses tissus (décatissage – mordançage)– Disposer ses plantes et ficeler son tissus– Mettre à la vapeur (1h)– Atelier Tataki Zomé :• explication du principe,• choix de la composition sur un échantillon de tissu,– Découverte des tissus mis à la vapeur.Les participant.e.s doivent venir avec un contenant pour transporter leurs créations.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/impressions-vegetales-sur-tissus