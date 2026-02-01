Imprévisible (spectacle de Mathieu STEPSON) Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Imprévisible (spectacle de Mathieu STEPSON)

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Spectacle de Mathieu STEPSON Un homme ordinaire au destin extraordinaire .

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine centredescongres@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mathieu STEPSON’s show: An ordinary man with an extraordinary destiny .

L’événement Imprévisible (spectacle de Mathieu STEPSON) Jonzac a été mis à jour le 2026-02-12 par CDC de Haute Saintonge