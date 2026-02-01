Imprévisible (spectacle de Mathieu STEPSON) Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Imprévisible (spectacle de Mathieu STEPSON)
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-02-19 20:00:00
2026-02-19
Spectacle de Mathieu STEPSON Un homme ordinaire au destin extraordinaire .
centredescongres@haute-saintonge.org
English :
Mathieu STEPSON’s show: An ordinary man with an extraordinary destiny .
