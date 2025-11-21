IMPRIMANTE 3D bibliothèque Maurepas Rennes

IMPRIMANTE 3D bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 21 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Découverte de l’imprimante 3D

Découvre le fonctionnement de l’imprimante et imprime des objets en 3D !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T18:00:00.000+01:00

bibliothèque Maurepas 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine