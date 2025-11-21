IMPRIMANTE 3D bibliothèque Maurepas Rennes
IMPRIMANTE 3D bibliothèque Maurepas Rennes vendredi 21 novembre 2025.
IMPRIMANTE 3D bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 21 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Découverte de l’imprimante 3D
Découvre le fonctionnement de l’imprimante et imprime des objets en 3D !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-21T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-21T18:00:00.000+01:00
1
bibliothèque Maurepas 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine