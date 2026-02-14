Imprimante 3D, Sésame, Bordeaux

Imprimante 3D Mercredi 18 février, 14h00 Sésame Gironde

être inscrit-e-s à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Et si tu pouvais créer ton propre objet de A à Z ? Lors de cet atelier, découvre le fonctionnement de l’imprimante 3D et apprends à fabriquer ta propre figurine personnalisée.

De la conception à l’impression, plonge dans le monde fascinant de la fabrication numérique et repars avec ta création !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}]

Fabrique et imprime ta figurine atelier numérique

pexels