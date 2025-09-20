Imprimer comme au temps des Chartreux Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil

Imprimer comme au temps des Chartreux 20 et 21 septembre Chartreuse de Neuville Pas-de-Calais

Tarif unique 3 € pour l’accès à tout le site, y compris les jardins et les activités, gratuit – de 8 ans et PMR

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De 1870 à 1905, la Chartreuse de Neuville abritait en ses murs l’imprimerie générale de l’Ordre des Chartreux et imprimait l’ensemble des ouvrages diffusés dans toutes les Chartreuses d’Europe. Avec Guy et Luc, deux bénévoles passionnés, prenez part à une démonstration sur une presse de l’ancienne imprimerie du monastère remise en état. L’occasion de partager de manière ludique un volet de l’histoire du lieu en vous initiant aux techniques anciennes de l’imprimerie

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

