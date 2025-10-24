Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac

Ludothèque Merdrignac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 11:30:00

Animation spéciale vacances , venez personnaliser et imprimer votre citrouille d’Halloween en 3D.

Une session adaptée aux enfants pour découvrir la modélisation et l’impression 3D.

Inscription à partir de 10 ans du 7 au 12 Octobre. .

Ludothèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17

