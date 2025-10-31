Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac

Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac vendredi 31 octobre 2025.

Imprimez votre citrouille en 3D

Ludothèque Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 11:30:00

Date(s) :
2025-10-31

Animation spéciale vacances , venez personnaliser et imprimer votre citrouille d’Halloween en 3D.
Une session adaptée aux enfants pour découvrir la modélisation et l’impression 3D.
Inscription à partir de 10 ans.   .

Ludothèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Bretagne Centre