Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac
Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac vendredi 31 octobre 2025.
Imprimez votre citrouille en 3D
Ludothèque Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 11:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Animation spéciale vacances , venez personnaliser et imprimer votre citrouille d’Halloween en 3D.
Une session adaptée aux enfants pour découvrir la modélisation et l’impression 3D.
Inscription à partir de 10 ans. .
Ludothèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Imprimez votre citrouille en 3D Merdrignac a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Bretagne Centre