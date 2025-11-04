Impro Blind test Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 20:30 – 22:00

Les soirées blind tests, tout le monde connait. Quelqu’un passe une musique, tout le monde se dit « Ah oui je connais attends… » pendant qu’un ou deux extraterrestres déclinent titre, interprète et année de sortie dès la deuxième note. Le monde est injuste. Pour remettre tout le monde sur le même pied d’égalité, la Fabrique à Impros vous propose le premier Blind Test Musical mais Théâtral ! Répartis en équipe dans le public, venez jouer et découvrir les chansons que les comédiennes et comédiens tenteront de vous faire deviner à travers jeux et saynètes improvisées. Par la Cie La Fabrique à impros Durée : 1h10 environ Venez vous installer confortablement en sirotant votre champagne offert ;)

