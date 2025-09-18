Impro cabaret Aux Petits Soins Buffières
Aux Petits Soins 365 rue du bourg Buffières Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 21:00:00
2025-09-18
C’est la RENTRÉE !!
Vous aimez manger, rire, remanger et re-rire derrière ? Alors ne ratez pas le prochain dîner-spectacle au restaurant « Aux Petits Soins » de Buffières ce jeudi !
Au menu cabaret d’impro et les bons petits plats de Gaëlle !
Chouette soirée en perspective ! .
Aux Petits Soins 365 rue du bourg Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 36 82 06
