Impro Danse Le Poulailler Le Havre

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Quand le théâtre d’improvisation rencontre la danse … À découvrir ce concept unique en Normandie.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

