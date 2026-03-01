Impro Duo Mise en pièce Salle des Fêtes Glonville

Impro Duo Mise en pièce

Salle des Fêtes 5 Rue Haute Glonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Impro Duo, le duo d’improvisateurs Tristan et Barbara, poursuit son tour de Lorraine avec son spectacle Mise en pièce , une pièce de théâtre totalement improvisée. L’histoire se créera sous l’impulsion du public qui choisira les personnages et le lieu. Aux comédiens d’en faire une histoire. Dans ce spectacle interactif, ce sont vos choix qui guideront le destin de deux personnages que tout oppose ou rapproche…Les enfants doivent être accompagnés.

Tarifs: 10€ en prévente, 12€ sur place, gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscriptions sur Helloasso ou auprès d’Aline au 06 70 33 14 34Tout public

12 .

Salle des Fêtes 5 Rue Haute Glonville 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 33 14 34

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English :

Impro Duo, the improv duo Tristan and Barbara, continue their tour of Lorraine with their show Mise en pièce , a totally improvised play. The story is created by the audience, who choose the characters and the setting. It’s up to the actors to turn it into a story. In this interactive show, it’s your choices that will guide the destiny of two characters who are either opposed or drawn together… Children must be accompanied.

Prices: 10? in advance, 12? on site, free for children under 12.

Registration on Helloasso or with Aline on 06 70 33 14 34

L’événement Impro Duo Mise en pièce Glonville a été mis à jour le 2026-03-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS