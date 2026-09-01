Impro jam Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Impro jam

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Si vous souhaitez venir nous rencontrer et participer, nos portes sont grandes ouvertes ! .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35

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English : Impro jam

L’événement Impro jam Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce