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AGENDA · Hendaye

Impro jam Borderline Fabrika Hendaye

dimanche 20 septembre 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Borderline Fabrika
Adresse
64 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Impro jam

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Si vous souhaitez venir nous rencontrer et participer, nos portes sont grandes ouvertes !   .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35 

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English : Impro jam

L’événement Impro jam Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce

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