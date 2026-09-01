AGENDA · Hendaye
Impro jam Borderline Fabrika Hendaye
dimanche 20 septembre 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Impro jam
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Si vous souhaitez venir nous rencontrer et participer, nos portes sont grandes ouvertes ! .
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35
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English : Impro jam
L’événement Impro jam Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
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