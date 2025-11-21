Spectacle d’impro « Tryptique » avec Les Givrés Comedy Palace Valence
Spectacle d’impro « Tryptique » avec Les Givrés Comedy Palace Valence vendredi 21 novembre 2025.
Spectacle d’impro Tryptique avec Les Givrés
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21 20:30:00
2025-11-21
Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’improvisation sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
More than 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practising improvisation theatre in Valence since 2006, and offer many formats: matches, wrestling..
German :
Mehr als 10 Jahre voller Lachen, ohne jemals eine Zeile Text zu lernen! Les Givrés praktizieren seit 2006 Improvisationstheater in Valence und bieten zahlreiche Formate an: Matches, Wrestling..
Italiano :
Più di 10 anni di risate, senza aver mai imparato una riga di testo! Les Givrés praticano l’improvvisazione teatrale a Valence dal 2006 e propongono diversi formati: incontri, lotta?
Espanol :
Más de 10 años de risas, ¡sin aprender nunca una línea de texto! Les Givrés practican el teatro de improvisación en Valence desde 2006, y ofrecen muchos formatos: partidos, lucha..
