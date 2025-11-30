IMPRO MATRUS – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

IMPRO MATRUS Début : 2025-11-30 à 15:00. Tarif : – euros.

Durant ce spectacle, les enfants deviendront les rois de la fête, les metteurs en scène des histoires qui seront proposées par la Lisa.L’imaginaire des enfants n’a pas de limite et les comédien(ne)s de la Lisa sont bien décidé(e)s à vous en fournir la preuve.Un spectacle vraiment que pour les enfants ou les grands qui jouent encore à la dînette.“Un pestacle cro, cro bien !”Artistes : La Lisa

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42