Impro Polar l’enquête improvisée – L’Origan Valence, 24 mai 2025 21:00, Valence.

Drôme

Impro Polar l’enquête improvisée L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome Valence Drôme

Début : 2025-05-24 21:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Un cri dans la nuit. Un meurtre a eu lieu…

Venez assister à une enquête criminelle entièrement improvisée où chaque indice, chaque rebondissement, surgira grâce à l’imagination des comédien(ne)s… et de votre participation.

Ouvrez l’œil, et le bon !

L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 98 75 17 asso.lesgensdacote@gmail.com

English :

A scream in the night. A murder has taken place?

Come and watch an entirely improvised criminal investigation, where every clue, every twist and turn, will come to life thanks to the imagination of the actors? and your participation.

Keep your eyes peeled!

German :

Ein Schrei in der Nacht. Ein Mord ist geschehen?

Erleben Sie eine völlig improvisierte Mordermittlung, bei der jeder Hinweis, jede Wendung dank der Vorstellungskraft der Schauspielerinnen und Schauspieler und Ihrer Teilnahme entsteht.

Öffnen Sie Ihre Augen, und zwar die richtigen!

Italiano :

Un urlo nella notte. È avvenuto un omicidio?

Venite ad assistere a un’indagine criminale interamente improvvisata in cui ogni indizio e ogni colpo di scena saranno frutto della fantasia degli attori e della vostra partecipazione.

Tenete gli occhi aperti!

Espanol :

Un grito en la noche. ¿Ha ocurrido un asesinato?

Venga a ver una investigación criminal totalmente improvisada en la que cada pista y cada giro saldrán de la imaginación de los actores… y de su participación.

Mantén los ojos bien abiertos

