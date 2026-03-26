Impro Show #1 — 100% Sans Filet

Barrio Latino Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Impro Show #1 — 100% Sans Filet



On ne sait pas encore ce qu’il va se passer.

Et c’est justement ça qui est cool.



Les comédiens de l’atelier Tricatch Impro montent sur scène sans texte, sans scénario… juste avec vos idées et l’envie de jouer.



Chaque scène se crée en direct, avec ses surprises, ses moments drôles, parfois inattendus, et surtout beaucoup de spontanéité.



C’est un premier spectacle, donc il y aura du vrai, de l’énergie… et sûrement quelques imprévus aussi ! .

Barrio Latino Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com

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English :

L’événement Impro Show #1 — 100% Sans Filet Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne