Impro Show #1 — 100% Sans Filet Troyes
Impro Show #1 — 100% Sans Filet Troyes vendredi 10 avril 2026.
Impro Show #1 — 100% Sans Filet
Barrio Latino Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Impro Show #1 — 100% Sans Filet
On ne sait pas encore ce qu’il va se passer.
Et c’est justement ça qui est cool.
Les comédiens de l’atelier Tricatch Impro montent sur scène sans texte, sans scénario… juste avec vos idées et l’envie de jouer.
Chaque scène se crée en direct, avec ses surprises, ses moments drôles, parfois inattendus, et surtout beaucoup de spontanéité.
C’est un premier spectacle, donc il y aura du vrai, de l’énergie… et sûrement quelques imprévus aussi ! .
Barrio Latino Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com
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English :
L’événement Impro Show #1 — 100% Sans Filet Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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