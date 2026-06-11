Bruay-sur-l’Escaut

Impro Show par la Cie CIA à Bruay-sur-Escaut

1 rue Waldeck Rousseau Bruay-sur-l’Escaut Nord

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 juillet 2026 de 15h00 à 16h00

Pas de script, pas de répétition, juste du talent et beaucoup de folie ! Venez découvrir le théâtre d’impro à travers des scènes drôles, le tout avec des contraintes imposées par le maître de jeu ! Les comédiens n’auront pas le choix ils devront vous faire rire, vous toucher car c’est ici un spectacle interactif !

Réservez dès maintenant auprès de notre accueil au

03 27 47 06 32 ou par mail mediatheque@bruaysurescaut.fr

Samedi 11 juillet 2026 de 15h00 à 16h00

Pas de script, pas de répétition, juste du talent et beaucoup de folie ! Venez découvrir le théâtre d’impro à travers des scènes drôles, le tout avec des contraintes imposées par le maître de jeu ! Les comédiens n’auront pas le choix ils devront vous faire rire, vous toucher car c’est ici un spectacle interactif !

Réservez dès maintenant auprès de notre accueil au

03 27 47 06 32 ou par mail mediatheque@bruaysurescaut.fr .

1 rue Waldeck Rousseau Bruay-sur-l’Escaut 59860 Nord Hauts-de-France mediatheque@bruaysurescaut.fr

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English :

Saturday, July 11, 2026, from 3:00 p.m. to 4:00 p.m.

No script, no rehearsal—just talent and lots of fun! Come discover improv theater through funny scenes, all with constraints set by the game master! The actors won’t have a choice: they’ll have to make you laugh and move you, because this is an interactive show!

Book now by contacting our reception desk at:

03 27 47 06 32 or by email at mediatheque@bruaysurescaut.fr

L’événement Impro Show par la Cie CIA à Bruay-sur-Escaut Bruay-sur-l’Escaut a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes