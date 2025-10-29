IMPRO TABLEAU Le Blanc

IMPRO TABLEAU Le Blanc mercredi 29 octobre 2025.

IMPRO TABLEAU

Château Naillac Le Blanc Indre

Début : Mercredi 2025-10-29 14:30:00
2025-10-29

De l’instantané à la fresque ꞉ des moments hauts en couleur ! 
Les comédiens professionnels de la Ligue d’Improvisation de Touraine proposent 
un parcours loufoque et décalé à travers l’écomusée de la Brenne.
Un bol d’air frais qui changera votre regard sur l’ensemble des collections durant 
cette visite interactive. Venez assister à leurs créations en direct. Vous ne verrez 
plus le musée sous le même œil !   .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

