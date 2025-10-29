IMPRO TABLEAU Le Blanc
IMPRO TABLEAU Le Blanc mercredi 29 octobre 2025.
IMPRO TABLEAU
Château Naillac Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
De
l’instantané
à
la
fresque
꞉
des
moments
hauts
en
couleur
!
Les comédiens professionnels de la Ligue d’Improvisation de Touraine proposent
un parcours loufoque et décalé à travers l’écomusée de la Brenne.
Un bol d’air frais qui changera votre regard sur l’ensemble des collections durant
cette visite interactive. Venez assister à leurs créations en direct. Vous ne verrez
plus le musée sous le même œil ! .
Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
