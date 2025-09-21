Impro tableaux Musée de la Corbillière Mer

Impro tableaux Musée de la Corbillière Mer dimanche 21 septembre 2025.

Impro tableaux Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée de la Corbillière Loir-et-Cher

La réservation est conseillée car le nombre de place est limitée (lacorbilliere@mer41.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avec humour, créativité et spontanéité, la Ligue d’Improvisation de Touraine investit les salles du musée ! Au fil de la visite, les comédiens invitent le public à redécouvrir les œuvres sous un jour inattendu, en improvisant histoires, dialogues et scènes inspirés par les collections.

Musée de la Corbillière 3 Rue Fortineau, 41500 Mer, France Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254817021 https://www.mer41.fr/mer-animee/culture/musee-de-la-corbilliere A travers ses collections d’œuvres variées datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le musée de la Corbillière met en avant des artistes d’époques et de styles différents. Leur point commun : Mérois de naissance ou d’adoption, ils ont chacun eu un parcours artistique hors du commun. A l’angle de la Route Nationale D2152 et de la rue Fortineau. Un parking est accessible à quelques mètres du Musée, Place de la Corbillière, près de la piscine municipale

Avec humour, créativité et spontanéité, la Ligue d’Improvisation de Touraine investit les salles du musée ! Au fil de la visite, les comédiens invitent le public à redécouvrir les œuvres sous un jour…

La ligue d’Improvisation de Touraine