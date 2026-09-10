Impro Tempo Saumur

Informations pratiques

Saumur

Impro Tempo

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

1ère partie : Duos, Cie L’Oiseau moqueur. 2ème partie : Blossom, Airelle Besson et Lionel Suarez.

Après le spectacle Duos proposé par la cie l’Oiseau moqueur le concert réunit deux musiciens : Airelle Besson à la trompette et Lionel Suarez à l’accordéon. Ensemble, ils proposent un concert qui met en valeur leur dialogue musical et les sonorités de la trompette et de l’accordéon.

Le premier spectacle improvisé de la saison de L’Oiseau moqueur, Duos, créé et mis en scène par Fabien Castel va révéler que nos relations les plus intenses, qu’elles soient choisies, subies ou héritées, nous transforment à jamais. Puis place à un duo de jazz d’exception pour une soirée aux multiples facettes ! Airelle Besson, trompettiste de Jazz multi-primée, illumine les scènes européennes depuis 2015 à la tête de plusieurs projets : duos, quartets, et même orchestre. Invitée au Dôme en 2024, elle revient avec son nouvel album Blossom (sorti en janvier 2026) aux côtés de l’accordéon coloré de Lionel Suarez, devenu l’accordéoniste incontournable qui a réhabilité son instrument « classique » en interface féconde pour toutes les musiques. Avec ce mélange de tendresse et de jeu complice qui caractérise leur musique, la compositrice et trompettiste de jazz virtuose dialogue avec l’accordéoniste dans des compositions mêlant tendresse, esprit dansant et complicité ludique. Un voyage en apesanteur vers les sommets de l’émotion !

1ère partie : Cie L’Oiseau moqueur

Mise en scène : Fabien Castel

2ème partie : Trompette : Airelle Besson

Accordéon : Lionel Suarez

PRECISIONS HORAIRES :

Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 20h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Part 1: Duos, Cie L’Oiseau moqueur. Part 2: Blossom, Airelle Besson, and Lionel Suarez.

L’événement Impro Tempo Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME