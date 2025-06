Improbables enquêtes Jaligny-sur-Besbre 9 août 2025 07:00

jeu d’enquête grandeur nature. Les participants seront plongés dans l’atmosphère des années 70 avec « les Boucles de la Besbre », une course cycliste unique en son genre, organisée par René Fallet. jeu en équipe- sur réservation

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

life-size investigation game. Participants will be immersed in the atmosphere of the 70s with « les Boucles de la Besbre », a unique cycling race organized by René Fallet. team game booking required

German :

ermittlungsspiel in Lebensgröße. Die Teilnehmer werden mit « Les Boucles de la Besbre », einem einzigartigen Radrennen, das von René Fallet organisiert wurde, in die Atmosphäre der 70er Jahre versetzt. teamspiel- auf Vorbestellung

Italiano :

gioco investigativo a grandezza naturale. I partecipanti si immergeranno nell’atmosfera degli anni ’70 con « les Boucles de la Besbre », una gara ciclistica unica nel suo genere organizzata da René Fallet. Gioco di squadra prenotazione obbligatoria

Espanol :

juego de investigación a tamaño real. Los participantes se sumergirán en el ambiente de los años 70 con « les Boucles de la Besbre », una carrera ciclista única organizada por René Fallet. Juego en equipo reserva obligatoria

