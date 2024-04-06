Improciné Cinéma La Lanterne Bègles

Improciné Cinéma La Lanterne Bègles samedi 6 avril 2024.

Tarifs plein 14€ / Tarif réduit 10€ / Groupe (dès 4) : 11€

Prenez des courts métrages d’animation et de l’impro, mélangez le tout et vous obtenez IMPROCINÉ!

Le spectacle

Les comédiens improvisent avant, pendant ou après les courts-métrages sélectionnés en secret par le projectionniste. Au menu: doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades…

De l’impro déjantée en format grand écran!

Cinéma La Lanterne
151 boulevard Albert 1er
Bègles 33130
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
09 78 80 88 79
https://cinemalalanterne.fr
contact@cinemalalanterne.fr
Bus : 31, 73, 15 et 86.

C’est le retour d’IMPROCINÉ par la compagnie Enunseulmot ! cinéma bègles