IMPROCINE Cinéma La Lanterne Bègles

IMPROCINE Vendredi 19 septembre, 21h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs plein 15€ / Tarif réduit 12€ / Groupe (dès 4 personnes) : 12€

Début : 2025-09-19T21:+ – 2025-09-19T22:30:00+

Fin : 2025-09-19T21:+ – 2025-09-19T22:30:00+

Séance spéciale de l’IMPROCINÉ avec la compagnie Enunseulmot, à l’occasion du festival Play it again, qui met à l’honneur des films marquants de l’histoire du cinéma.

Prenez des courts métrages et de l’impro, mélangez le tout et vous obtenez IMPROCINÉ!

Les comédiens improvisent avant, pendant ou après les courts-métrages sélectionnés en secret par le projectionniste. Au menu: doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades…

De l’impro déjantée en format grand écran!

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr contact@cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

La Lanterne