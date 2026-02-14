Improfight, Centre Socio Éducatif, Wattrelos

Improfight Samedi 21 février, 19h30 Centre Socio Éducatif Nord

9 €, 6 € (groupe à partir de 10 personnes, étudiants, lycéens, collégiens), 3 € (enfants – 10 ans)

Impro Fight est un format d’improvisation basé sur les règles du catch d’improvisation.

Le public décide de tout : les thèmes, les meilleures improvisations, et selon les catégories, il participe également à l’improvisation, soit en désignant des suites d’histoires, ou pour les volontaires, en s’impliquant sur scène avec la bienveillance des comédiens.

A la fin de chaque saynète, chaque spectateur peut voter pour le meilleur des deux « fighters ».

Bien évidemment, celui qui récolte le plus de points remporte la victoire… À moins que l’impartialité subjective de l’arbitre en décide autrement !

