Impromptu clownesque Lecture et partage de souvenirs avec Globus Sévérac d’Aveyron

Impromptu clownesque Lecture et partage de souvenirs avec Globus

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Jeudi 2025-10-09

Venez profiter d’une fin de journée à la librairie de Sévérac d’Aveyron. Impromptu autour de l’album poétique « Les Chaises » avec Globus.

Le jeudi 9 octobre à 18h30 à la librairie Les mots à l’Envers, les mots à l’Endroit. .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and enjoy the end of the day at the Sévérac d’Aveyron bookshop. Impromptu around the poetic album « Les Chaises » with Globus.

German :

Genießen Sie den Ausklang eines Tages in der Buchhandlung von Sévérac d’Aveyron. Impromptu rund um das poetische Album « Les Chaises » mit Globus.

Italiano :

Venite a godervi la fine della giornata alla libreria Sévérac d’Aveyron. Esecuzione improvvisata dell’album poetico « Les Chaises » con Globus.

Espanol :

Venga a disfrutar del final de la jornada en la librería Sévérac d’Aveyron. Interpretación improvisada del álbum poético « Les Chaises » con Globus.

