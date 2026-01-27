Impromptus à la Médiathèque d’Auray Place du Golhérez Auray

Impromptus à la Médiathèque d’Auray

Place du Golhérez Médiathèque Auray Morbihan

Début : 2026-02-10 17:30:00

fin : 2026-02-10 18:00:00

2026-02-10

Premières notes en public pour les élèves du 1er cycle en toute simplicité entourés de mots réconfortants.

Saxophone clarinette .

Place du Golhérez Médiathèque Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03

