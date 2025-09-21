Impromptus musicaux avec le trio Hyades Château de Lunéville Lunéville

Impromptus musicaux avec le trio Hyades Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Lunéville Meurthe-et-Moselle

15h (lieu à déterminer en fonction de la météo), 16h (chapelle), 17h (vestibule).

Dans trois espaces du château de Lunéville, en marge des visites guidées et des ateliers proposés, découvrez le répertoire du trio violoncelle‑violon‑clarinette Hyades.

Château de Lunéville Place de la 2eme Division de Cavalerie, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est La seigneurie de Lunéville est la possession des ducs de Lorraine dès le XIIIe siècle. En 1702, le duc Léopold s'installe à Lunéville avec sa cour et reconstruit le château, de 1703 à 1723, sur les plans de Bourdiet, Dorbay et Boffrand. Des modifications intérieures ont lieu vers le milieu du XVIIIe siècle avec l'arrivée du roi Stanislas, qui y vit de 1737 jusqu'à sa mort en 1766.

Au XIXe siècle, des incendies en 1814 et 1849 entraînent d’importantes restaurations. Quelques travaux sont réalisés au XXe siècle, essentiellement sur les toitures et les balustrades. Actuellement, le château est réparti entre l’armée, les services administratifs et le musée municipal. Le château et le jardin Stanislas s’appellent dorénavant le château des Lumières et le parc des Bosquets.

© Trio Hyades