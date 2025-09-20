Impromptus par la compagnie l’Esprit de la Forge Eglise de Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame

Impromptus par la compagnie l’Esprit de la Forge Eglise de Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Impromptu : une performance dansée, accompagnée au violoncelle, autour d’une matière : le papier froissé.

Conception Agnès Renaud pour la Cie L’Esprit de la Forge

Avec Silvia Lenzi (violoncelle) et Hacen Hafdhi (danse)

Dans le cadre de l’opération Plaines d’été – DRAC Hauts-de-France

Le samedi 20 septembre à 13h30 et à 15h30.

Eglise de Mont Notre Dame rue de l’église 02220 Mont Notre Dame Mont-Notre-Dame 02220 Aisne https://www.lanostra.ovh/ Église Art déco construite sur les ruines de la collégiale du XIIIe siècle. PArking gratuit sur place

Compagnie l’Esprit de la Forge