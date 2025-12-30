IMPROPOLAR MELO D’AMELIE Paris

IMPROPOLAR Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Succès 10ème saison ! Drôle et captivant, IMPROPOLAR est la seule intrigue policière totalement improvisée et participative où le public mène l’enquête !À partir de vos suggestions et de vos contraintes, nos comédiens improviseront une histoire policière d’une heure en continue durant laquelle vous interagirez avec notre Inspecteur pour l’aider à démasquer le coupable parmi tous les suspects.Bien sûr que tout ce que vous verrez et entendrez au cours de ce spectacle guidera votre choix ! Suspense, humour, personnages hauts en couleur et autres rebondissements viendront pimenter cette intrigue… Mais attention aux fausses pistes, car nos improvisateurs ont toujours un excellent mobile !Un spectacle interactif qui repose sur vos suggestions et votre intuition !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75