IMP’ROSE Collège

Rue de l’Abzoue Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

IMP’ROSE

Imp’Rose collège à 20h30. C’est une nouvelle équipe de huit improvisateurs en herbe qui brûle de vous emmener dans leurs histoires tendres, drôles ou effrayantes. .

Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire resa.atelier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement IMP’ROSE Collège Lorris a été mis à jour le 2026-02-05 par OT GATINAIS SUD