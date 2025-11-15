Imp’Rose ! Lorris

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue de l’Abzoue Lorris Loiret

Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-12-13

Impr’Rose ! par le cabaret des Atacool à la salle du Gâtinais. Réservation conseillée, places limitées. 5  .

Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire  

