Imp’Rose !

Rue de l’Abzoue Lorris Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Impr’Rose ! Collège

Impr’Rose ! par le cabaret des Atacool à la salle du Gâtinais. Réservation conseillée, places limitées. A 20h30 5 .

Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Impr’Rose !

L’événement Imp’Rose ! Lorris a été mis à jour le 2025-12-29 par OT GATINAIS SUD