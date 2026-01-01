Imp’Rose ! Lorris
Imp’Rose ! Lorris vendredi 23 janvier 2026.
Imp’Rose !
Rue de l’Abzoue Lorris Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Impr’Rose ! Collège
Impr’Rose ! par le cabaret des Atacool à la salle du Gâtinais. Réservation conseillée, places limitées. A 20h30 5 .
Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Impr’Rose !
L’événement Imp’Rose ! Lorris a été mis à jour le 2025-12-29 par OT GATINAIS SUD