ImproShake Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

ImproShake

Samedi 13 décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Bruit Qui Court invite la troupe d’improvisation avignonnaise En Cours de Rénovation pour une rencontre sous le format ImproShake !

Le Bruit Qui Court invite la troupe d’improvisation avignonnaise En Cours de Rénovation pour une rencontre sous le format ImproShake ! Conçu et proposé par le Bruit Qui Court, il s’agit du cocktail de deux troupes qui se mélangent sur scène pour un spectacle improvisé où tout peut arriver, surtout la folie ! .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Bruit Qui Court invites the Avignon-based improv troupe En Cours de Rénovation for an ImproShake meeting!

L’événement ImproShake Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille