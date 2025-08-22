Impro’strophe Odéon Espace culturel Paul Orssaud Genlis

Impro’strophe

Odéon Espace culturel Paul Orssaud 3 rue Jean Jaurès Genlis Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Par la Compagnie Ça change un peu. Trois critiques littéraires, un plateau télé des années soixante-dix, fauteuils bas et bouteilles de whisky… Non, vous n’êtes pas en train de revivre l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, mais bien en Côte-d’Or pour assister à une version improvisée de cette émission. L’objectif commenter, disséquer des romans dont seuls les titres existent, inventés par… le public ! .

Odéon Espace culturel Paul Orssaud 3 rue Jean Jaurès Genlis 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 47 98 98

