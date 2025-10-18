Impro’Surprise rennes Rennes

Impro’Surprise rennes Rennes samedi 18 octobre 2025.

Impro’Surprise rennes Rennes Samedi 18 octobre, 20h00 entrée libre

cabaret d’improvisation

Pour leur premier cabaret de l’année, les Caucus’Tadors vous préparent une grosse surprise !

Soyez présent pour ne pas dire après avec déception « j’aurais du venir… »

Gratuit, au chapeau.

Métro : Station Beaulieu – Université

Bus C2 (arrêt Donzelot)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T22:30:00.000+02:00

1



rennes 26 avenue donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine