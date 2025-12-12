IMPROVATAR – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

IMPROVATAR Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Anne Laure Fruteau et David Baux se livrent à une véritable performance théâtrale improvisée et hilarante sur le thème du cinéma. Si on mélange un Tarantino avec un Chaplin, ça donne quoi ? Si le Titanic s’était fait attaquer par des pirates avant l’iceberg ? Manger des coquillettes au jambon avec Joaquin Phoenix c’est possible ? Si vous voulez des réponses à ces questions et à toutes vos propositions, laissez-vous embarquer pour une séance extravagante et pleine de rebondissements. Aucun genre ne sera épargné, et quelques idoles, au passage, seront égratignées. Liberté et rires sont conviés dans cette revisite impro-cinématique originale et survoltée. Improvatar , le spectacle de tous vos fantasmes…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31