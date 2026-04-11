Improvisa show Monastère Sainte-Croix

Sainte-Croix

Improvisa show

Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Zimprovizami-es reçoivent la Compagnie du groupe Saillans pour un spectacle d’improvisation.

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Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

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English :

The Zimprovizami-es welcome the Compagnie du groupe Saillans for an improv show.

L’événement Improvisa show Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois