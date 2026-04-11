Improvisa show Monastère Sainte-Croix
Improvisa show Monastère Sainte-Croix samedi 11 avril 2026.
Sainte-Croix
Improvisa show
Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les Zimprovizami-es reçoivent la Compagnie du groupe Saillans pour un spectacle d’improvisation.
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Monastère 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
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English :
The Zimprovizami-es welcome the Compagnie du groupe Saillans for an improv show.
L’événement Improvisa show Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois