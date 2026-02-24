IMPROVISATION MÉDITATIVE AU VIOLON

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Improvisation méditative au violon avec Laure Schappler

Laure vous invite à un dialogue avec les mots de son violon

une méditation poétique orientée vers la détente, l’écoute sensible et le partage en pleine conscience, dans la résonance et l’unité du son.

Improvisation méditative au violon Laure Schappler

Le dimanche 1er mars 2026, l’association Joia En Cor vous accueille à la résidence d’artistes La Ronceraie, dans le village de Saint-Laurent-de-Trèves, pour une expérience sonore intime et apaisante.

Le spectacle

Improvisation méditative au violon avec Laure Schappler

Laure vous invite à un dialogue avec les mots de son violon

une méditation poétique orientée vers la détente, l’écoute sensible et le partage en pleine conscience, dans la résonance et l’unité du son.

Tout public

Durée environ 45 minutes

Minimum 5 participants

Date & horaires

16h30 accueil par Monsieur Loyal

17h00 début (fermeture des portails à 17h00)

17h45 verre de l’amitié et échanges avec l’artiste

La Ronceraie Résidence d’artistes

Rue Tonnance Ferréol

48400 Cans et Cévennes

Merci de vous garer au grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves (au bout du village)

13 € personne

Gratuit –16 ans

Réservation obligatoire (places limitées) .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meditative violin improvisation with Laure Schappler

Laure invites you to a dialogue with the words of her violin:

a poetic meditation aimed at relaxation, sensitive listening and sharing in full awareness, in the resonance and unity of sound.

L’événement IMPROVISATION MÉDITATIVE AU VIOLON Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-02-24 par Conseil Départemental