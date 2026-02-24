IMPROVISATION MÉDITATIVE AU VIOLON Cans et Cévennes
Cans et Cévennes Lozère
Tarif : 13 – 13 – EUR
Adulte
Début : 2026-03-01 16:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Improvisation méditative au violon avec Laure Schappler
Laure vous invite à un dialogue avec les mots de son violon
une méditation poétique orientée vers la détente, l’écoute sensible et le partage en pleine conscience, dans la résonance et l’unité du son.
Le dimanche 1er mars 2026, l’association Joia En Cor vous accueille à la résidence d’artistes La Ronceraie, dans le village de Saint-Laurent-de-Trèves, pour une expérience sonore intime et apaisante.
Le spectacle
Tout public
Durée environ 45 minutes
Minimum 5 participants
Date & horaires
16h30 accueil par Monsieur Loyal
17h00 début (fermeture des portails à 17h00)
17h45 verre de l’amitié et échanges avec l’artiste
La Ronceraie Résidence d’artistes
Rue Tonnance Ferréol
48400 Cans et Cévennes
Merci de vous garer au grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves (au bout du village)
13 € personne
Gratuit –16 ans
Réservation obligatoire (places limitées) .
Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com
English :
Meditative violin improvisation with Laure Schappler
Laure invites you to a dialogue with the words of her violin:
a poetic meditation aimed at relaxation, sensitive listening and sharing in full awareness, in the resonance and unity of sound.
