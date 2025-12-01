Improvisation Musicale Salle Armor Glaz Kerlouan
Salle Armor Glaz Rue de l’Arvor Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-29 01:00:00
2025-12-28
Soirée d’aventures musicales improvisées. Tous styles , tous instruments bienvenus, tous niveaux, amateurs ou professionnels, tous âges.
Ami.es, fratries bienvenu.es !
Formule Auberge Espagnole. Un plat, une boisson apportés à partager.
Se laisser entraîner à danser librement… .
Salle Armor Glaz Rue de l’Arvor Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 85 32 40
