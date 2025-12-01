Improvisation Musicale Salle Armor Glaz Kerlouan

Improvisation Musicale

Salle Armor Glaz Rue de l’Arvor Kerlouan Finistère

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-29 01:00:00

2025-12-28

Soirée d’aventures musicales improvisées. Tous styles , tous instruments bienvenus, tous niveaux, amateurs ou professionnels, tous âges.

Ami.es, fratries bienvenu.es !

Formule Auberge Espagnole. Un plat, une boisson apportés à partager.

Se laisser entraîner à danser librement… .

