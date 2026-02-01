Improvisation théâtrale 2ème édition MJC Rognonas
Improvisation théâtrale 2ème édition MJC Rognonas samedi 28 février 2026.
Improvisation théâtrale 2ème édition
Samedi 28 février 2026 à partir de 20h30. MJC Avenue des Ecoles Rognonas Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Improvisation théâtrale 2ème édition à la MJC de Rognonas.
La crèche la Poupounetto et la Compagnie des Fous du Papes organisent pour la seconde fois un match d’improvisation théâtrale à la MJC de Rognonas le 28 février à 20h30.
Cette année, les Kamikaz d’Avignon seront opposés à la Brique de Toulouse pour une rencontre haute en couleur.
Préparez-vous à vivre des joutes improvisées et dynamiques, où créativité et humour seront au rendez-vous. Spectacle organisé au bénéfice de la crèche la Poupounetto. .
MJC Avenue des Ecoles Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Theatrical Improvisation 2nd edition at MJC Rognonas.
