Improvisation théâtrale 2ème édition MJC Rognonas

Improvisation théâtrale 2ème édition

Samedi 28 février 2026 à partir de 20h30. MJC Avenue des Ecoles Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Improvisation théâtrale 2ème édition à la MJC de Rognonas.

La crèche la Poupounetto et la Compagnie des Fous du Papes organisent pour la seconde fois un match d’improvisation théâtrale à la MJC de Rognonas le 28 février à 20h30.



Cette année, les Kamikaz d’Avignon seront opposés à la Brique de Toulouse pour une rencontre haute en couleur.

Préparez-vous à vivre des joutes improvisées et dynamiques, où créativité et humour seront au rendez-vous. Spectacle organisé au bénéfice de la crèche la Poupounetto. .

MJC Avenue des Ecoles Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical Improvisation 2nd edition at MJC Rognonas.

L’événement Improvisation théâtrale 2ème édition Rognonas a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence