Improvisation théâtrale Auray
Improvisation théâtrale Auray samedi 13 septembre 2025.
Improvisation théâtrale
Salle du Petit théâtre Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Séance découverte
A 13h30 enfants
A 15h30 ados et adultes .
Salle du Petit théâtre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 66 50 55 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Improvisation théâtrale Auray a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon