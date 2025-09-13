Improvisation théâtrale Auray

Improvisation théâtrale Auray samedi 13 septembre 2025.

Improvisation théâtrale

Salle du Petit théâtre Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Séance découverte

A 13h30 enfants

A 15h30 ados et adultes .

Salle du Petit théâtre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 66 50 55 40

