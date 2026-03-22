Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson !

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Laissez-vous surprendre par une soirée d’improvisation pas comme les autres…

Ici, ce sont les spectateurs qui créent la chanson, en direct avec les comédiens !

Une pièce improvisée, des idées venues du public, et une fin en musique totalement unique…

Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson !

Vendredi 10 avril

⏰ 20h

Au Ventre Jaune • Marcilly-en-Villette

Laissez-vous surprendre par une soirée d’improvisation pas comme les autres…

Ici, ce sont les spectateurs qui créent la chanson, en direct avec les comédiens !

Une pièce improvisée, des idées venues du public, et une fin en musique totalement unique…

Autant dire que chaque représentation est différente !

️ Entrée libre

Venez tenter l’expérience, proposer vos idées… et peut-être entendre votre chanson sur scène ! .

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06

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English :

Let yourself be surprised by an evening of improvisation like no other?

? Here, it’s the audience who create the song, live with the actors!

? An improvised piece, ideas from the audience, and a totally unique musical ending?

L’événement Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson ! Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN