Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson ! Marcilly-en-Villette
Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson ! Marcilly-en-Villette vendredi 10 avril 2026.
Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson !
76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Laissez-vous surprendre par une soirée d’improvisation pas comme les autres…
Ici, ce sont les spectateurs qui créent la chanson, en direct avec les comédiens !
Une pièce improvisée, des idées venues du public, et une fin en musique totalement unique…
Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson !
Vendredi 10 avril
⏰ 20h
Au Ventre Jaune • Marcilly-en-Villette
Laissez-vous surprendre par une soirée d’improvisation pas comme les autres…
Ici, ce sont les spectateurs qui créent la chanson, en direct avec les comédiens !
Une pièce improvisée, des idées venues du public, et une fin en musique totalement unique…
Autant dire que chaque représentation est différente !
️ Entrée libre
Venez tenter l’expérience, proposer vos idées… et peut-être entendre votre chanson sur scène ! .
76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06
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English :
Let yourself be surprised by an evening of improvisation like no other?
? Here, it’s the audience who create the song, live with the actors!
? An improvised piece, ideas from the audience, and a totally unique musical ending?
L’événement Improvisation théâtrale Ça mérite une chanson ! Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN