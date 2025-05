Improvisation théâtrale Cabaret franco italien – Cercle de l’Harmonie Aubagne, 31 mai 2025 20:00, Aubagne.

Improvisation théâtrale Cabaret franco italien Samedi 31 mai 2025 de 20h à 22h. Cercle de l’Harmonie 12 cours Beaumond Aubagne Bouches-du-Rhône

Venez vivre l’improvisation théâtrale à l’italienne rires, surprises et émotions seront au rendez-vous !Familles

Vous cherchez une expérience théâtrale qui sort de l’ordinaire ? Ne cherchez plus ! Nous sommes une bande de vingt comédiens-nes déjantés.

L’impro, c’est bien plus qu’un spectacle c’est une véritable explosion de fun, de lâcher-prise et de folie !

VOUS êtes au cœur de l’action ! En tant que membres du public, vous aurez le pouvoir de choisir les thèmes de nos improvisations. Chaque spectacle est unique, et c’est grâce à vous !

Alors, prêts à vivre des moments incroyables et à plonger dans une aventure théâtrale inoubliable ?

Rejoignez-nous et laissez-vous emporter par la magie de l’impro !

On vous attend avec impatience ! .

English :

Come and experience theatrical improvisation the Italian way: laughter, surprises and emotions are guaranteed!

German :

Erleben Sie Improvisationstheater auf italienische Art: Lachen, Überraschungen und Emotionen sind garantiert!

Italiano :

Venite a sperimentare l’improvvisazione teatrale alla maniera italiana: risate, sorprese ed emozioni sono garantite!

Espanol :

Venga a vivir la improvisación teatral a la italiana: ¡las risas, las sorpresas y la emoción están garantizadas!

