Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre mercredi 17 septembre 2025.

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-17 20:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

La Frit est de retour pour une nouvelle saison avec un traditionnel match d’improvisations.

2 équipes de joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant, les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui participe par son vote.

Une soirée récréative à conseiller sans modération

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

